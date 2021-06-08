Модные идеи штор для балкона и лоджии 2021

Шторы для балкона и лоджии представлены сегодня в самых разных интерпретациях, поэтому подобрать идеальный вариант, способный в полной мере подчеркнуть общую концепцию интерьера будет совсем несложно. Шторы способны существенно изменить вид обустраиваемого помещения, завершить задуманный образ и создать максимально уютную атмосферу, сообщает Remontbp.

Тюлевые занавески являются наиболее простым и распространённым вариантом. Крепятся такие шторы на карниз или гардины и имеют множество вариаций исполнения.

Римские шторы станут идеальным решением для создания уюта на балконе или лоджии любого размера.

В поднятом состоянии такие занавески укладываются в красивые горизонтальные складки, а в опущенном достаточно плотно прилегают к окну и занимают очень мало места.

Рулонные шторы отличаются разной степенью светопроницаемости, прекрасно защищают от солнечных лучей и кардинально меняют общую стилистику интерьера. В дневное время такие шторы компактно складываются в специальный короб и не препятствуют проникновению солнечных лучей и свежего воздуха.

Благодаря компактным размерам рольшторы можно использовать для обустройства небольших помещений и смело сочетать конструкцию с воздушным тюлем либо длинными портьерами.

Не менее оригинальным решением можно назвать вертикальные или горизонтальные жалюзи, которые могут быть выполнены из пластика, бамбука, деревянных панелей или ткани. Такие конструкции не развиваются на ветру, достаточно просты в уходе, имеют повышенную стойкость к ультрафиолету и различного вида загрязнениям.

Бамбуковые занавески, являются неким подобием рулонных штор и представляют собой цельное полотно, состоящее из тонких стеблей, переплетённых между собой при помощи натуральных нитей.

Подобные шторы являются экологически чистым продуктом, имеют небольшой вес и благодаря пористости материала достаточно хорошо пропускают воздух. Изготавливаются бамбуковые шторы в светлых и тёмных древесных оттенках, прекрасно сочетаются с другими видами текстиля, но имеют некоторые ограничения по выбору размера.

Австрийские, французские или английские шторы объединяются между собой некой помпезностью.

Для таких изделий характерно наличие дугообразных складок и фестонов, которые собственно и предают шторам изысканный и торжественный вид. Подобный «дворцовый» стиль станет идеальным решением для дополнения интерьера с классическими деталями.

Нитяные виды штор по сути – это тонкая кисея на карнизе, имеющая потолочное крепление.

Такие шторы обладают отличной воздухопроницаемостью и в это же время прекрасно сдерживают солнечные лучи.

Японские занавески смотрятся спокойно, лаконично и представляют собой плотно натянутые полотна со специальными направляющими, благодаря которым обеспечивается защита от посторонних глаз и солнечного света именно там, где это необходимо.