4 привычки, которые губят наш мозг

Любой из нас хочет сохранить ясность ума: чтобы голова была светлая, хорошо работала, и так бы до самой старости, на всю жизнь. И наш мозг – это, действительно, самый важный орган нашего тела, и от его состояния зависит и его здоровье, и наше собственное ощущение, сообщает Здоровый образ.

У каждого человека существует много разных привычек, в том числе и достаточно вредных, пагубно влияющих на организм. К сожалению, многие из таких привычек значительно увеличивают риск развития таких заболеваний как Альцгеймера и Паркинсона. Чтобы произошел необратимый процесс в мозге, проходит достаточно длительный период времени, иногда длящийся десятилетиями. Именно поэтому следует, как можно раньше обратить внимание на свой образ жизни и свои привычки, чтобы в дальнейшем избежать тяжелых и необратимых процессов.

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