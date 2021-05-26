5 продуктов, которые сохранят ваше зрение

Нашим глазам для нормальной работы нужны витамины и микроэлементы. Чтобы сохранить остроту зрения надолго, важно регулярно есть "правильные" овощи и фрукты, сообщает Сегодня.

Какие витамины нужны для здоровья глаз, в каких продуктах искать полезные микроэлементы и как не допустить развития глазных заболеваний — рассказала врач-офтальмолог высшей категории Марины Пфаффингер.

Через зрение человек воспринимает более 80% информации: важность заботиться о здоровье глаз очевидна. Помимо бережного отношения к глазам, защиты их от ультрафиолета, перенапряжения (при работе за различными гаджетами), нужно знать, какие микроэлементы полезны для здоровья глаз и где их искать.

Для поддержания здоровья сетчатки и остроты зрения нужны пектины. Это растительные полисахариды сложного строения, проще говоря – растворимая пищевая клетчатка. Полезных для зрения пектинов много в яблоках.

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А также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, они оказывают противовоспалительный эффект, снижают сухость глаз и помогают снизить риски развития возрастных дегенеративных изменений. Ей богаты практически все овощи и фрукты, но в некоторых пектинов больше, а в некоторых – меньше. Поэтому не все овощи или фрукты одинаково полезны для нашего зрения.

Относительно витаминов – некоторые из них, особенно важные для поддержания зрения, например, каротин, в чистом виде из продуктов не усваиваются. Поэтому для максимальной пользы нужно знать, какие именно овощи и фрукты с какими продуктами следует совмещать.

Если хотите поддержать зрение, то обязательно включите в свой рацион следующие продукты.

Морковь – этот овощ просто кладезь b-каротина – провитамином А, который преобразуется в организме в непосредственно витамин А. Но каротин плохо усваивается организмом, поэтому морковь нужно есть вместе с жирами – маслом, сливками, сыром, сметаной. Можно сделать салат из моркови и заправить маслом, сметаной или натереть сыр и посыпать сверху.

Яблоки – эти фрукты, особенно их кожура содержат много пектинов. Поэтому полезно есть яблоки именно с кожурой, только не забывайте их тщательно мыть. Вообще пектинами богаты практически все оранжевые, зеленые и желтые плоды, но яблоки – особенно.

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Черника – эта ягода содержит родопсин, зрительный пигмент, а также лютеин. Они повышают остроту зрения и способствуют естественному обновлению клетчатки. Если вы не любите чернику, то налегайте на другие ягоды, они тоже очень полезны для здоровья глаз.

Льняное масло – кладезь Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Этот элемент тоже очень важен для здоровья глаз, наряду с пектинами. Все привыкли искать Омега-3 в рыбе, но в льняном масле его в разы больше. Поэтому вместо привычного подсолнечного или оливкового, можно использовать льняное масло для тех же салатов.

Виноград – в нем содержится антоцианиды и флавоноиды, которые способствуют синтезу элемента ресвератрола в организме. Этот антиоксидант помогает защитить сетчатку глаз от негативного воздействия ультрафиолета, влияния плохой экологии, несбалансированного питания и т. д. Особенно богаты ресвератролом кожура и виноградные косточки. Кстати, вино – этот благородный алкогольный напиток, особенно красное сухое, тоже содержит ресвератрол.