Польза или вред соевого соуса для здоровья

Несмотря на то, что соевый соус вошел в наш обиход достаточно давно, до конца не ясно, нужно ли нам его использовать или нет. Ведь он не из нашей культуры питания. Но мы продолжаем активно добавлять его во время приготовления быстрых ужинов и не только, не задумываясь над тем, полезен ли соевый соус для нас или наоборот, сообщает Сегодня.

Диетолог Алена Гаврилюк рассказала, кому его можно, а кому нет.

Чем может быть полезен соевый соус?

Качественный соевый соус помогает очистить стенки кровеносных сосудов от холестерина и нормализует давление. Высокое содержание антиоксидантов в этом соусе тормозит старение организма и повышает иммунитет.

Процессы ферментации, созревания и пастеризации сои приводят к тому, что конечная смесь состоит из более чем 300 веществ, от которых зависит ее запах, цвет и вкус. Это спирты, сахара, аминокислоты и органические кислоты. Этим и хорош соевый соус.

Как может навредить соевый соус?

Столовая ложка соевого соуса содержит 38% ЕН соли. Также соевый соус, особенно произведенный химическим путем, часто содержит глутамат натрия Е621. В соевом соусе содержится значительное количество аминов. Амины – это натуральные химикаты, встречающиеся в организмах растений и животных. Как правило, их много в выдержанных продуктах, таких как мясо, рыба и сыр. Среди аминов в соевом соусе следует выделить гистамин и тирамин. Избыток аминов в соевом соусе не особо опасен, но у некоторых людей может быть к ним непереносимость. Один из ингредиентов соевого соуса – пшеница. Пшеница содержит глютен и поэтому этот соус противопоказан людям с целиакией (аллергией на пшеницу).

Итак, можно сделать вывод, что соевый соус употреблять не вредно, если в небольшом количестве и с хорошим составом.