Привычки, которые вызывают рак

Во всем мире онкологические заболевания находятся на вершинах списков среди причин смертности людей. И одни из факторов, которые влияют на развитие рака, - будничные привычки человека. Как попытаться защитить себя от онкологии через изменение привычного поведения рассказал врач Станислав Ракитин, сообщает Tumentoday.

Генетическая лотерея

Расхожее выражение о том, что любой человек - раб своих привычек, имеет свой особенный смысл и в медицине. Однако все же онкология развивается не только из-за вредных привычек.

- Должна сложиться совокупность грозных факторов: генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, - предупредил врач.

Последним пунктом этого списка являются вредные привычки. Но они тоже несут с собой, хоть и не первичные, риски развития болезни.

Первейшей в списке вредных привычек - курение, которое приводит ко многим видам рака: губы, полости рта и, конечно, легких.

На втором месте - алкоголь. Механизм пагубного действия спиртного прост: этанол нарушает формирование деления клеток, влияет на структуру ДНК. Идет развитие «уродливых» клеток, то есть онкологических. Если есть язвенные дефекты, в них попадает алкоголь, это приводит к дальнейшему обострению и деформации клеток.

Постоянное употребление спиртного действительно приводит к некоторым видам рака, например, опухолям полости рта, органов пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта (желудка, кишечника, поджелудочной железы), - перечислил Станислав Ракитин.

Не очевидным причинам можно считать употребление слишком горячей пищи, что существенно сказывается на работе наших органов, ведет к ожогам, деформации клеток и даже раку. Особенно страдает пищевод, идет обострение еще ряда хронических проблем.