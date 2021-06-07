Что нужно знать про отложение солей в организме

Когда мы говорим об отложении солей, возникают такие вопросы. Где в организме образуются соли? Как с ними бороться, чтобы они не откладывались? И вообще, что такое соли в организме, сообщает Econet.

Самыми известными заболеваниями, связанными с этой проблемой, считаются подагра и остеохондроз. Вот как их лечить и проводить профилактику.

Если говорить о солях в нашем организме, важно понимать, что они находятся во внутренней среде в растворенном состоянии. Кровь (если вы, например, укололи палец и попробовали на вкус) - тоже соленая. В ней присутствует натрия хлорид. Но в организме могут образовываться и такие соли, которые становятся нерастворимыми. И откладываются они в местах, где есть полости: в почках, в мочевом пузыре, в суставах, в зонах, где соединяются суставы.

Соли и связанные с ними заболевания

Соли носят разнообразный характер по влиянию на организм: те, которые растворяются и те, которые не растворяются.

Растворимые соли

Это соли мочевой кислоты (МК). Они приводят к подагре. Данный диагноз ставится на основании следующих признаков:

Тофусы (отложения солей МК).

Выявление в суставах значительного содержания МК.

Соли МК аккумулируются в суставах, где ниже температура. И подагра, как правило, начинает развиваться с сустава большого пальца стопы.

Нерастворимые соли

Соли в суставах или между ними (позвоночник) представляют особую опасность для здоровья. Остеохондроз – когда между позвонками появляется избыточное отложение солей. Растворить их там нельзя.

Диагностика солевых отложений

Если есть следующие жалобы: боли в шее, позвоночнике, в спине, можно провести ультразвуковое исследование и, при необходимости, МРТ.

Пища значительно не влияет на образование солей.

С солями можно бороться физическими упражнениями. Чем старше мы становимся, тем важнее для нас играют роль пилатес и растягивание.

Нерастворимые соли, которые изменяют позвоночник и делают его тугим и не комфортным, идут рядом с солями мочевой кислоты. И есть правило: если вы будете контролировать уровень мочевой кислоты, то вы улучшите состояние и по нерастворимым солям. Они становятся не такими крепкими, так как не вступают в конгломерат с растворимыми солями, и бороться с ними становится легче.

Поэтому люди, которые контролируют уровень МК и выполняющие упражнения на гибкость и растяжку, гораздо меньше страдают от остеохондроза, головных болей и от проблем в спине.