Продукты с высокой концентрацией цинка
Дефицит цинка повышает уязвимость организма перед инфекциями и болезнями. Те, кто придерживается вегетарианской диеты или у кого диагностированы воспаления кишечника, мальабсорбция и алкоголизм, имеют повышенный риск дефицита Zn. Нехватка цинка негативно сказывается на иммунной, центральной нервной, желудочно-кишечной и эпидермальной функции, сообщает Econet.
Цинк присутствует в определенных продуктах.
Моллюски
- устрицы,
- камчатский краб,
- омар.
Мясо, птица
- говядина,
- свинина,
- курица с темным мясом.
Орехи и семечки
- конопляные семечки,
- семечки тыквы,
- кешью,
- миндаль.
Бобовые
- фасоль,
- нут.