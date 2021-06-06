Продукты с высокой концентрацией цинка

Дефицит цинка повышает уязвимость организма перед инфекциями и болезнями. Те, кто придерживается вегетарианской диеты или у кого диагностированы воспаления кишечника, мальабсорбция и алкоголизм, имеют повышенный риск дефицита Zn. Нехватка цинка негативно сказывается на иммунной, центральной нервной, желудочно-кишечной и эпидермальной функции, сообщает Econet.

Цинк присутствует в определенных продуктах.

Моллюски

устрицы,

камчатский краб,

омар.

Мясо, птица

говядина,

свинина,

курица с темным мясом.

Орехи и семечки

конопляные семечки,

семечки тыквы,

кешью,

миндаль.

Бобовые