Пять лучших маринадов для шашлыка из курицы
Ни один пикник или праздничное застолье не обходятся без вкусного сочного шашлыка из курицы. От того, как вы замаринуете мясо напрямую зависит его вкус, сообщает Обозреватель.
5 лучших маринадов сочной и мягкой курицы.
1. Медово-горчичный
Вам понадобится:
- мед
- горчица
- соевый соус
- лимон
- чеснок
- зелень
Этот маринад обеспечит мясу золотистую корочку и придаст необычный сладковато-пряный вкус.
2. Томатный
Этот вариант отлично подойдет и для запекания курочки в духовке. Сначала она просто тушится в собственном соку, затем добавляем томатный сок, чеснок, масло, а также можно для пикантности добавить паприку и мяту.
3. Апельсиновый
Цитрус и пряности карри – удивительное сочетание для маринада, оно придаст мясу такой вкус, которым невозможно не восторгаться. По приготовлении вы получите невероятно сочную и золотистую курочку.
4. Йогуртовый или кефирный
Этот маринад считается диетическим, но мясо получится очень сочным и нежным. Можно добавить в йогурт, кефир и немного специй: карри, куркума, кардамон, и лимонный сок. Курочка получится сочной и нежной, а главное полезной.
5. Винный
Сладкое вино хорошо размягчает волокна и подчеркивает вкус мяса. Это лучший маринад для курицы, которую будут запекать на углях целой. Главной особенностью вина есть то, что оно размягчает волокна и хорошо подчеркивает вкус мяса.
Лучше возьмите любое десертне вино, любой степени, но только не сухие вина. Для пряности добавьте к нему молотый перец и гвоздику, а также немного чернослива, лука и базилика.