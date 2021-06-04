От каких продуктов стоит воздержаться после 30 лет

Эксперты говорят, что после 30 лет в организме замедляются обменные процессы, ухудшается чувствительность к инсулину и выработка половых гормонов, поэтому необходимо пересмотреть свой рацион и исключить из него некоторые продукты, сообщает Комментарии.

Диетолог Мария Малышева отметила, что после 30-летнего возраста впервые появляются признаки серьезных хронических заболеваний. Поэтому следует внимательнее относиться к своему здоровью и тому, что мы едим.

По словам эксперта, нужно воздерживаться от жареных продуктов, потому что они увеличивают риск ожирения и более серьезных осложнений. Также стоит ограничить в рационе молочные продукты, потому что в их составе много сахара либо фруктозы, которая в большом количестве вредит работе печени, также в "молочку" могут добавлять подсластители.

Врач советует воздержаться от употребления газированных напитков, потому что они могут вызывать проблемы с сердцем, сахарный диабет, эпилепсию, остеопороз, а еще усиливают подверженность раку. По этой причине лучше убрать из рациона чипсы, обработанное мясо и продукты с высоким уровнем соли и рафинированными углеводами.

Напомним, группа ученых из Франции и Швеции провела исследование и выяснила, что сбросить вес после 40 лет вдвое тяжелее, чем в 25 и 30 лет из-за скорости сжигания жира.