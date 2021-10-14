Ученые назвали диету, способную замедлить старение мозга

Американские исследователи заявили, что кето-диета, главный принцип которой состоит в потреблении продуктов с минимальным количеством углеводов, способна улучшить когнитивные функции и снизить риск появления нейродегенеративных заболеваний, сообщает Комментарии.

Ученые из Кентуккийского университета отметили, что суть кето-диеты заключается в свободном потреблении жиров и белков, но практически полностью исключается включение в рацион углеводов (крахмала, сахара и клетчатки). Такой режим питания помогает снизить уровень сахара в крови и приводит к похудению за счет изменения метаболизма.

Эксперты говорят, что такой рацион благоприятно действует на кровоснабжение мозга и гематоэнцефалический барьер, который защищает нервную систему и головной мозг от проникновения микроорганизмов и токсинов.

Одна из причин, почему кетоновые диеты более полезны для мозга, чем вегетарианские в том, что они содержат достаточное число необходимых аминокислот, разнообразных жиров, витаминов B и D, минералов.

Исследователи говорят, что продолжительность такой диеты составляет от 3-4 недель до года. Нет смысла ее придерживаться меньше трех недель, поскольку за это время организм пройдет через кетоадаптацию и вы только начнете получать все преимущества такого режима питания.

Для кето-диеты подходят натуральные продукты: мясо, рыба, масло, яйца, сыр, грибы, низкоуглеводные овощи, орехи и семена.