Вода – важнейший природный ресурс, без которого невозможно существование жизни. Употребляя воду, мы должны следить за тем, чтобы она была чистой, прозрачной и без странного запаха, сообщает Комментарии.

Эксперт-биохимик Мария Кулешова подсказала, какую воду пить полезнее всего.

По словам эксперта, водопроводная вода перед тем, как поступить в дом проходит очистку, а также в нее добавляют производные хлора, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы. В результате такая вода может иметь неприятный вкус и запах, поэтому пить ее крайне не рекомендуется.

Многие люди стараются кипятить воду, чтобы таким образом "убить" в ней следы хлорирования и вредные бактерии. Но биохимик считает, что этот процесс не несет в себе особой эффективности. Жидкость нужно кипятить как минимум 10 минут, а электрочайники при закипании сразу же отключаются.

Также при термообработке разрушаются связи на уровне молекул и возрастает концентрация солей. При кипячении хлорированной воды молекулы этого химического элемента распадаются на вредные соединения, способные спровоцировать онкологические заболевания. По словам эксперта, кипячение не спасает от нитритов и нефтепродуктов. Чтобы "убить" в воде бактерии гепатита А или ботулизма, ее нужно кипятить минимум 30 минут.

Биохимик считает, что полезнее всего пить фильтрованную воду, потому что процесс фильтрации помогает очистить ее от хлора, тяжелых металлов и других вредных веществ, а также снижает жесткость воды.