Чем опасно ожирение печени

Печень - это орган, который выполняет важные функции в организме, такие как фильтрация вредных веществ из крови. Однако, если не уделять ей внимания, возможно, она не сможет сохранить свой прежний эффект из-за жира, сообщает Cumhuriyet.

Эксперты указали, что чрезмерное накопление жира в клетках печени по разным причинам является проблемой для здоровья, вызывающей ожирение печени, и предупредили, что «жирная печень может привести к серьезной картине, которая прогрессирует до цирроза».

Мы поговорили с гастроэнтерологом проф. Эрдемом Кочаком о печеночном жире. Профессор напомнил, что печень - это самый большой орган нашего тела, весом примерно 1,5 кг и размером 14-15 см, расположенный с правой стороны живота, чуть ниже грудной клетки:

«Печень является одним из самых важных органов. Ее основные функции - производство триглицеридов (жиров в крови) и холестерина, синтез гликогена, производство желчи и очистка токсичных веществ, образующихся в кишечнике».

Основные причины ожирения

В печени нормального здорового человека очень мало жира. Кочак отметил, что они классифицировали пациентов по двум основным категориям в подходе к стеатозу печени и, соответственно, определили их методы диагностики и лечения и разделили их на «жирную печень, связанную с алкоголем» и «неалкогольную жировую печень».

«Жирная печень, возникающая у человека, который употребляет очень мало или совсем не употребляет алкоголь, может иметь множество причин. Наиболее частыми причинами являются ожирение, диабет и инсулинорезистентность, высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови. Помимо этого, беременность, быстрая потеря веса в некоторых случаях, некоторые вирусы, такие как гепатит С, некоторые лекарства и некоторые токсины также могут вызывать ожирение печени».

Как питаться?

Сделайте приоритетным потребление продуктов, содержащих фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые.

Десерты, рис, белый хлеб и продукты из рафинированного зерна не следует употреблять в большом количестве. Рафинированные углеводы - это продукты, в которых отсутствуют клетчатка, витамины и минералы, обеспечивающие пустые калории. Они быстро перевариваются и имеют очень высокий гликемический индекс. Они вызывают внезапное и быстрое повышение уровня сахара в крови и инсулина после еды, вызывая ожирение печени.

Следует ограничить потребление насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе и многих других продуктах животного происхождения.

Следует полностью избегать трансжиров, содержащихся в обработанных закусках.

Ожирение печени поддается лечению у подавляющего большинства пациентов, которые достигают идеального веса, только изменив образ жизни и соблюдая диету. Опять же, регулярные упражнения имеют большое значение в лечении ожирения печени.