Что такое клетчатка и ее норма в сутки

Клетчатка (или пищевые волокна) - это сложный углевод, который наш организм получает из большинства растительных продуктов, сообщает Доктор Елена Смирнова.

Есть два типа клетчатки, растворимая и нерастворимая, обе по своему важны:⠀

Растворимая - она, как губка, поглощает воду и превращается в нашем кишечнике в желе. Она снижает уровень "плохого" холестерина, снижает уровень сахара в крови, размягчает плотный стул, а жидкий делает оформленным, является пищей для хороших бактерий.⠀

Нерастворимая - это грубые волокна. Она не впитывает воду и выводится из организма в не изменённом виде. Она стимулирует сокращения кишечника, улучшает перистальтику, обеспечивая ежедневный мягкий стул.⠀

А еще клетчатка помогает снизить вес. Потому что в ней мало калорий, при этом она медленно усваивается и обеспечивает надолго чувство сытости.⠀

По данным ВОЗ норма клетчатки для всех в среднем 28 граммов.

Что на деле? А на деле многие из вас не съедают и половины.⠀

Как увеличить количество клетчатки?⠀