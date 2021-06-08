За первый квартал 2021 года в Украине существенно увеличилось количество ДТП. Патрульная полиция зафиксировала 42 689 аварий на украинских дорогах - на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает АвтоПортал.

Получается, каждые три минуты в Украине происходит ДТП. Конечно, большинство из них фиксируется в населенных пунктах, но опаснее аварии на трассах.

В Патрульной полиции определили Топ-15 самых опасных дорог Украины за 2021 год:

1.М-06 Киев-Чоп - 113 ДТП, 27 погибших, 178 травмированных;

2.М-03 Киев-Харьков-Должанский - 51 ДТП, 13 погибших, 88 травмированных;

3.М-05 Киев-Одесса - 39 ДТП, 14 погибших, 47 травмированных;

4.М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка - 389 ДТП, 14 погибших, 45 травмированных;

5.Н-03 Житомир-Черновцы - 26 ДТП, 1 погибший, 45 травмированных;

6.М-19 Доманво-Ковель-Тереблече - 22 ДТП, 6 погибших, 37 травмированных;

7.М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский - 20 ДТП, 4 погибших, 37 травмированных;

8.М-07 Киев-Ковель-Ягодин - 18 ДТП, 3 погибших, 24 травмированных;

9.Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье - 18 ДТП, 3 погибших, 28 травмированных;

10.М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск - 18 ДТП, 3 погибших, 26 травмированных;

11.Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга - 17 ДТП, 5 погибших, 24 травмированных;

12.М-18 Харьков-Симферополь-Ялта - 16 ДТП, 5 погибших, 18 травмированных;

13.Н-31 Днепр-Решетиловка - 15 ДТП, 4 погибших, 19 травмированных;

14.М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская - 15 ДТП, 3 погибших, 17 травмированных;

15.Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов - 15 ДТП, 2 погибших, 20 травмированных.