Топ-15 самых опасных дорог Украины за 2021 год
За первый квартал 2021 года в Украине существенно увеличилось количество ДТП. Патрульная полиция зафиксировала 42 689 аварий на украинских дорогах - на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает АвтоПортал.
Получается, каждые три минуты в Украине происходит ДТП. Конечно, большинство из них фиксируется в населенных пунктах, но опаснее аварии на трассах.
В Патрульной полиции определили Топ-15 самых опасных дорог Украины за 2021 год:
1.М-06 Киев-Чоп - 113 ДТП, 27 погибших, 178 травмированных;
2.М-03 Киев-Харьков-Должанский - 51 ДТП, 13 погибших, 88 травмированных;
3.М-05 Киев-Одесса - 39 ДТП, 14 погибших, 47 травмированных;
4.М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка - 389 ДТП, 14 погибших, 45 травмированных;
5.Н-03 Житомир-Черновцы - 26 ДТП, 1 погибший, 45 травмированных;
6.М-19 Доманво-Ковель-Тереблече - 22 ДТП, 6 погибших, 37 травмированных;
7.М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский - 20 ДТП, 4 погибших, 37 травмированных;
8.М-07 Киев-Ковель-Ягодин - 18 ДТП, 3 погибших, 24 травмированных;
9.Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье - 18 ДТП, 3 погибших, 28 травмированных;
10.М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск - 18 ДТП, 3 погибших, 26 травмированных;
11.Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга - 17 ДТП, 5 погибших, 24 травмированных;
12.М-18 Харьков-Симферополь-Ялта - 16 ДТП, 5 погибших, 18 травмированных;
13.Н-31 Днепр-Решетиловка - 15 ДТП, 4 погибших, 19 травмированных;
14.М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская - 15 ДТП, 3 погибших, 17 травмированных;
15.Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов - 15 ДТП, 2 погибших, 20 травмированных.