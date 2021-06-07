Как можно быстро избавиться от негатива

Эта методика из нейропсихологии эффективна и проста. Вам потребуется лишь полминуты, чтобы перенастроить мозг и сменить образ мышления. Жизнь станет лучше, когда вы поменяете свои установки: вы обретете оптимизм и получите силы для преодоления трудностей. Упражнение выполняется 1 раз в день в течение недели, сообщает Econet.

Наш мозг настроен на негатив. Для него привычно генерировать тревожные, печальные мысли и отодвигать на второй план всё позитивное. В определенные моменты жизни (например, когда люди подвержены повальной панике и упадочному настроению по причине кризиса) это не дает плодотворно трудиться, рождать идеи и просто радоваться жизни. Но мы можем исправить положение всего за полминуты.

Перенастраиваем мозг на позитивное мышление«Негативная предвзятость».

Чаще всего сознание затапливает негатив. Вот какими мыслями это сопровождается:

«Наверно, мы действительно делаем что-то не то».

«Может, встать на паузу?»

«Или причина именно во мне?»

Специалисты-нейробиологи назвали привычку головного мозга производить нехорошие мысли «негативной предвзятостью». Это способность психики к адаптации, она позволяла далеким предкам человека выжить в непростых условиях враждебной среды.

Защитные механизмы вырабатывались тысячи лет, и сегодня они вынуждают людей реагировать на будничные проблемы как на внешнюю угрозу. Идет активная выработка стрессовых гормонов, мы концентрируемся на вероятной опасности и уже не в состоянии рассматривать ситуацию взвешенно, разумно.

Мозг функционирует подобно магниту для негативных эмоций. Нас ежедневно одолевают проблемы, и идет самоперенастройка - забывается хорошее и происходит погружение в негатив.

Как изменить изначальные «настройки» мозга? Вот ценная техника, которая поможет это сделать.

Она включает 3 действия: распознаем - переключаемся - перенастраиваемся. ﻿Как воплотить эту стратегию?

1. Выявить «негативную предвзятость»

Начинаем акцентировать внимание на этой привычке нашей психики. Важно постараться уловить мысль в миг, когда она начинает двигаться в направлении разочарований, тревожности, страха, сомнения. Останавливаем себя, когда начинаем просчитывать негативные сценарии и воображать, что случится «самое худшее».

2. Переключиться на светлые воспоминания

Каждый раз, когда идет распознавание вашей «негативной предвзятости», ширится поле для формирования обновленных нейронных путей. Переключаясь, его можно наполнить позитивным мышлением. Например, метод «10 секунд благодарности». Вспоминаем то, за что вы благодарны в этой жизни (дети, работа, семья, друзья).

3. Перенастроить мозг

Держимся на позитивной волне как минимум 15 сек. - этого вполне хватит для того, чтоб вставить свежие установки в сознание. В этот момент мы меняем привычку и перестаем отрицать положительные моменты. Иначе говоря, меняем мозговую реакцию на позитив. За каких-то 15-30 секунд мы сможем укрепить в сознании воспоминания о светлых жизненных этапах и обратить функцию нейронов в другое направление.