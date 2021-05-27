Одна из причин облысения у мужчин

Тайские ученые пришли к неутешительному выводу: все мужчины, курящие в течение многих лет, рискуют рано или поздно обнаружить у себя лысину, сообщает Men's Life.

Во время проведения исследований эксперты из Национального Тайваньского Университета в Тайпее обнаружили, что курение не щадит даже азиатов, которые гораздо реже лысеют в связи с генетикой, по сравнению с представителями белокожей расы.

Для участия в эксперименте были отобраны 740 тайских мужчин в возрасте 65 лет. Как показали результаты исследований, те добровольцы, которые выкуривали в сутки 20 и более сигарет, стремительно теряли волосы, с каждым днем лысея все сильнее. При этом возраст не оказывал никакого влияния на начало облысения, потому что оно начиналось слишком рано.

﻿Как объясняют дерматологи, курение оказывает разрушающее действие на фолликул или так называемую луковицу - волосяной мешочек, в котором содержится корень волоса. Приблизительно на границе внешней и средней трети волос к луковице примыкает выводной проток сальной железы. У человека, который курит много лет, кровеносные сосуды слабеют, что приводит к нарушению процесса циркуляции крови.

Также в организме мужчины начинает вырабатываться больше гормона эстрогена, который считается женским. Одновременное действие всех этих факторов и провоцирует выпадение волос. А потому всем, кто в старости мечтает иметь густую шевелюру, необходимо как можно скорее избавляться от столь губительной привычки.

К слову, за день среднестатистический человек теряет 50-100 волос. Сам волосок может жить от 3 до 7 лет. Из всех волос 90% активно идут в рост, а остальные 10% находятся в состоянии покоя. В таком состоянии последние могут пребывать от 2 до 6 месяцев, после чего волосок обычно выпадает, а новый на его месте может уже и не вырасти.