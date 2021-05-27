Одна из причин облысения у мужчин
Тайские ученые пришли к неутешительному выводу: все мужчины, курящие в течение многих лет, рискуют рано или поздно обнаружить у себя лысину, сообщает Men's Life.
Во время проведения исследований эксперты из Национального Тайваньского Университета в Тайпее обнаружили, что курение не щадит даже азиатов, которые гораздо реже лысеют в связи с генетикой, по сравнению с представителями белокожей расы.
Для участия в эксперименте были отобраны 740 тайских мужчин в возрасте 65 лет. Как показали результаты исследований, те добровольцы, которые выкуривали в сутки 20 и более сигарет, стремительно теряли волосы, с каждым днем лысея все сильнее. При этом возраст не оказывал никакого влияния на начало облысения, потому что оно начиналось слишком рано.
Как объясняют дерматологи, курение оказывает разрушающее действие на фолликул или так называемую луковицу - волосяной мешочек, в котором содержится корень волоса. Приблизительно на границе внешней и средней трети волос к луковице примыкает выводной проток сальной железы. У человека, который курит много лет, кровеносные сосуды слабеют, что приводит к нарушению процесса циркуляции крови.
Также в организме мужчины начинает вырабатываться больше гормона эстрогена, который считается женским. Одновременное действие всех этих факторов и провоцирует выпадение волос. А потому всем, кто в старости мечтает иметь густую шевелюру, необходимо как можно скорее избавляться от столь губительной привычки.
К слову, за день среднестатистический человек теряет 50-100 волос. Сам волосок может жить от 3 до 7 лет. Из всех волос 90% активно идут в рост, а остальные 10% находятся в состоянии покоя. В таком состоянии последние могут пребывать от 2 до 6 месяцев, после чего волосок обычно выпадает, а новый на его месте может уже и не вырасти.