Проблемы со здоровьем, о которых свидетельствуют холодные руки

Нередко при наличии вполне положительных температур окружающей среды некоторые люди сталкиваются с проблемой холодных и влажных ладоней, сообщает Ukr.media.

"Физиологические нагрузки при выполнении ряда физических упражнений могут привести к холодным ладоням. Чаще всего к такому фактору склонны люди, которые придерживаются низкокалорийного питания. Отсутствие достаточного количества калорий в организме может нарушить процесс терморегуляции у человека.

Нередко холодные ладони наблюдаются у людей, имеющих проблемы с работой щитовидной железы, нарушениями нервной системы, а также такого вазоспастического заболевания как болезнь Рейно. До появления холодных ладоней также могут привести нарушения в работе кровообращения (при наличии анемии), или наличие вегетососудистой дистонии", - поделились специалисты.

Поэтому, если у вас постоянно мерзнут руки, и это никак не связано с низкой температурой окружающей среды - обратитесь за консультацией к врачу, чтобы своевременно определить болезнь, которая вызвала охлаждения ладоней и назначить соответствующее обследование и лечение.