Праздничные выходные в июне 2021

Первый месяц лета 2021 года богат на праздничные даты. Благодаря некоторым из них украинцы получат дополнительные выходные, сообщает УНИАН.

В июне будет праздноваться большой христианский праздник – Троица. Он в этом году будет отмечаться 20 июня и является официальным выходным днем. Поскольку день праздника совпадает с выходным днем, этот выходной по украинскому законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть 21 июня. Таким образом, украинцев ждет длительный уик-энд – с 19 до 21 июня.

Кроме того, в июне Украина традиционно будет праздновать День Конституции. 28 июня приходится на понедельник. Следовательно, в Украине будет три выходных дня подряд – с 26 до 28 июня.

В целом же в первый месяц лета 2021 года украинцам придется работать 20 дней, однако отдыхать они будут 10 дней.

Основные праздники и памятные даты июня 2021

1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста

8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

9 июня - Международный день друзей

10 июня - Вознесение Господне

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины

13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов

14 июня - Всемирный день донора

15 июня - День защиты пожилых людей

16 июня - Международный день семейных денежных переводов

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня - День участкового инспектора полиции

19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

20 июня - День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, Троица

21 июня - День летнего солнцестояния

22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

23 июня - День государственной службы ООН День государственной службы Украины

25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка

26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства

28 июня - День Конституции Украины

29 июня - Международный день тропиков.