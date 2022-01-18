Семь продуктов, улучшающих циркуляцию крови

Какие полезные продукты помогут вам улучшить плохую циркуляцию крови? Вот что рекомендуют принимать врачи при нарушении кровообращения, сообщает GreatPicture.

1.Чеснок. Этот пряный овощ снижает давление и предотвращает появление атеросклеротических бляшек.

2. Эфирные масла эвкалипта, имбиря, герани, можжевельника, мандарина, лимона, розмарина, тимьяна и шалфея мускатного. Они отлично расслабляют гладкую мускулатуру сосудов и улучшают кровоток.

3. Имбирь. Зингерон и джинджерон, содержащиеся в этом растении, предотвращают образование тромбов.

4. Кайенский перец. Высокая концентрация капсаицина укрепляет стенки артерий.

5. Гинкго Билоба. Экстракт листьев этого дерева нормализует микроциркуляцию в головном мозге и улучшает память.

6. Конский каштан. Эсцин, содержащийся в этом растении, укрепляет стенки капилляров и вен, предотвращает их варикозное расширение.

7. Семена льна. Клетчатка, лигнаны и жирные кислоты отлично помогают при гипертонии.