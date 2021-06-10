Модный макияж на лето 2021: в какой палитре
Бьюти-эксперты заявили, что горячим летним трендом стал макияж глаз в теплой цветовой палитре заката – от золотого до нежно-розового и огненно-оранжевого. Эти тона хорошо смотрятся на всех, сообщает Обозреватель.
По мнению экспертов, такой макияж глаз также абсолютно универсален и может стать, как частью ослепительного вечернего лука в дуэте с черным лайнером, так и отличным выбором для повседневного бьюти-образа.
Макияж глаз в оттенках заката стал главным бьюти-украшением звездных образов на красной дорожке Оскара в этом году. Так, трендовый мейк-ап можно было увидеть на актрисах Риз Уизерспун и Андре Дей.
В числе звездных поклонниц трендового летнего макияжа также певица Дуа Липа и актриса Зендая. Смотрите также подборку мейк-апа в оттенках летнего заката: