Модный макияж на лето 2021: в какой палитре

Бьюти-эксперты заявили, что горячим летним трендом стал макияж глаз в теплой цветовой палитре заката – от золотого до нежно-розового и огненно-оранжевого. Эти тона хорошо смотрятся на всех, сообщает Обозреватель.

По мнению экспертов, такой макияж глаз также абсолютно универсален и может стать, как частью ослепительного вечернего лука в дуэте с черным лайнером, так и отличным выбором для повседневного бьюти-образа.

Главный летний тренд в макияже вдохновлен оттенками заката

Макияж глаз в оттенках заката стал главным бьюти-украшением звездных образов на красной дорожке Оскара в этом году. Так, трендовый мейк-ап можно было увидеть на актрисах Риз Уизерспун и Андре Дей.

Риз Уизерспун появилась на Оскаре с трендовым летним макияжем. Источник: Instagram muatraceylevy

Андре Дей позирует с трендовым летним макияжем. Источник: Instagram porschefabulous

В числе звездных поклонниц трендового летнего макияжа также певица Дуа Липа и актриса Зендая. Смотрите также подборку мейк-апа в оттенках летнего заката:

На лице Дупа Липы – выразительный макияж глаз, вдохновленный летним закатом. Источник: Instagram lisaeldridgemakeup

На лице Кары Делевинь – выразительный макияж глаз, вдохновленный летним закатом. Источник: Instagram lisaeldridgemakeup

Выразительный макияж глаз, вдохновленный летним закатом. Источник: Instagram jijimakeup

Выразительный макияж глаз, вдохновленный летним закатом. Источник: Instagram skincare.beautifyin