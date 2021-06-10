Как сделать гармоничной маленькую кухню: 10 правил

В чем заключается сложность создания интерьера маленькой кухни? Основные моменты, которые нужно учесть, чтобы обустроить помещение правильно и увеличить площадь, сообщает Дела домашние.

Оптимальный вариант для маленького гарнитура – это встроенная техника. Подобный выбор позволяет использовать рабочую поверхность полноценно. По технике безопасности необходимо, чтобы мойку и плиту отделял один или несколько модулей.

Выдвижные ящики с вкладышами для столовых приборов должен быть поблизости с мойкой. Данный подход оптимизирует процесс уборки

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