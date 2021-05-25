Какие продукты категорически запрещено употреблять с алкоголем

Многие знают о запрете на употребление алкогольных напитков параллельно с лекарственными средствами, что может серьезно навредить здоровью. Однако не все осведомлены, что такая же ситуация происходит с некоторыми продуктами, которыми категорически запрещено закусывать спиртные напитки, сообщает Комментарии.

Сообщается, что во время застолья диетологи рекомендуют отказаться от употребления в пищу солений или других блюд, содержащих уксус. Совместно с алкоголем он усиливает пагубное влияние на печень, а также сопутствует более быстрому выведению жидкости из организма. Из-за этого опьянение усиливается.

Подобный эффект наблюдается и при закусывании спиртного сладким. Пищеварительная система в первую очередь начинает переработку сахара, вследствие чего спиртовые соединения дольше задерживаются в организме, повышая негативное влияние.

Ранее специалисты назвали пиво наиболее вредным алкогольным напитком, при чем его вред зависит не от крепости. Согласно новым исследованиям, главная опасность пива заключается в компонентах, дающих напитку вкус и пену. Это касается хмеля, который во время дозревания способен вытягивать из почвы вредные элементы, по типу кобальта и других металлов.

Такие компоненты увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при сильном злоупотреблении и отравлении иногда приводят к летальному исходу.

Специалисты назвали и наиболее безопасный напиток — красное сухое вино. В нем содержатся полезные микроэлементы и витамины. Отмечается, что суточной нормой для мужчин является — 1-2 бокала, а для женщин — 1 бокал. Излишнее употребление вина, также идет во вред организму.