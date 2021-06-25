Диетологи назвали худший продукт для перекуса

Многие люди любят устраивать перекусы, и, как выяснили исследователи, женщины делают это гораздо чаще, чем мужчины. Для утоления голода они используют сладкие или соленые продукты, сообщает Комментарии.

Диетологи выяснили, что наиболее вредными для перекуса являются картофельные чипсы, в составе которых много химии. Мало того, что они вызывают привыкание, так еще и негативно влияют на работу всего организма, в том числе желудочно-кишечного тракта.

Если этот продукт использовать как перекус регулярно, тогда повышается риск развития множества заболеваний, в том числе диабета, онкологии и гипертонии. Картофельные чипсы давно занимают лидирующие позиции в рейтингах вредной для организма пищи. В них содержится много химических добавок: ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей и т.д.

Врачи рекомендуют использовать для перекуса продукты, содержащие большое количество клетчатки. Как ни странно, но очень хороший вариант перекуса на работе это зеленый чай с медом. Это и полезно, и бодрит, и утолит на некоторое время голод. Если вы знаете, что какой-то длительный промежуток времени у вас не получится поесть, съешьте сухофрукты с орехами. Это и калорийно, и хороший источник ненасыщенных жирных кислот.

Как сообщали ранее здоровое питание меняет к лучшему нашу внешность, самочувствие, настроение, заряжает энергией, поэтому добавляйте в рацион правильные продукты, в частности, пищевые добавки. Эксперты назвали лучшие из них, которые помогают бороться со старением. Куркумин Это липофильный пигмент с высокой ценностью для здоровья человека.

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