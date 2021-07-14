Врач назвал опасную позу для работы в офисе

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что излюбленная многими поза "нога за ногу" может стать причиной проблем со здоровьем. Она безопасна только при непродолжительном периоде и в удобном кресле. А вот, например, на стуле при таком положении для человеческого организма наступают некоторые риски, сообщает Life.

"Первое — перекос таза. Когда человек сидит нога на ногу, таз перекашивается и некоторые мышцы начинают перенапрягаться. Длительное сидение в такой позе вызывает болезненное ощущение при вставании со стула, так называемые стартовые боли. То есть мышцы моментально реагируют, и появляется болевой синдром", — объяснил врач.

Кроме того, есть риски заработать варикозную болезнь: обедняется кровоток на периферии, объяснил врач. Чтобы минимизировать вред для здоровья от долгого сидения за рабочим столом, нужно следовать "правилу 90". Для этого даже есть специальные эргономичные кресла, уточнил он. Врач также напомнил, что каждые два часа работы за столом требуют 15-минутного перерыва, чтобы немного размяться.