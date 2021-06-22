Офтальмолог рассказал о вреде солнцезащитных очков

У линзы солнцезащитных очков должно быть достаточное количество качественных фильтров, которые защищают от ультрафиолетового излучения, иначе глазам можно нанести вред. Об этом рассказал офтальмолог Татьяна Шилова, сообщает Life.

"Под тёмной линзой зрачок расширяется, и если эта линза, не имеющая ультрафиолетовой защиты, находится перед глазом, то в этом излучении ультрафиолетовом есть та компонента, которая может вредно действовать на роговицу нашего глаза, на хрусталик, на сетчатку", — рассказала Татьяна Шилова.

Специалист указала на то, что ношение некачественных очков может вызывать раннее появление катаракты, ожоги и дистрофические изменения сетчатки, а также повредить ростковый слой роговицы.

При выборе качественных очков стоит обращать внимание не только на защитные линзы, но и на цвет — коричневый или серый. Стоит отметить, что маркировка UV 400 на дужках даёт гарантию того, что очки с пластиковыми линзами защищают от ультрафиолетовых лучей, предупредила эксперт.