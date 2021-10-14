Варикоз: как избежать заболевания

Варикоз — это весьма распространенное заболевание, которое чаще всего встречается у женщин после 40 лет. Но вместо того, чтобы лечить недуг, нужно постараться сделать все возможное, чтобы предотвратить его появление. Как это сделать, сообщает Комментарии.

Варикоз — распространенное заболевание нижних конечностей, от которого страдает примерно пятая часть взрослого населения Земли. Эксперты говорят, что повлиять на генетику, возраст или пол никто не в силах, но можно изменить образ жизни. В первую очередь, займитесь физической активностью, потому что при малоподвижном образе жизни, когда человек сидит или стоит, мышцы на ногах не сокращаются, а кровь начинает скапливаться в венах.

Можно заняться плаванием, ходьбой, ездой на велосипеде, бегом — тем, к чему лежит душа. Однако если у вас есть предрасположенность к этому заболеванию, тогда исключите футбол, тяжелую атлетику, единоборства.

Одних занятий спортом, как говорят исследователи, недостаточно. Нужно каждый день делать зарядку, а в перерывах на работе менять позу, делать простые упражнения, чтобы размяться.

Еще один важный аспект — правильный выбор обуви. Женщинам не рекомендуется каждый день ходить на каблуках. Лучше выбрать ботинки с небольшим подъемом или кроссовки, а вот шпильки оставлять для особых случаев.

Также следует отказаться от вредных привычек, в частности курения и употребления алкогольных напитков. Кроме того, постарайтесь контролировать свой вес, чтобы нагрузка на вены не возрастала, как это бывает при ожирении.