Хорошую погоду местами испортят дожди: прогноз на вторник

В большей части украинских областей стоит ждать хорошую погоду, однако в отдельных регионах картину немного изменят дожди.

Во вторник, 25 мая, по всей Украине температура будет примерно одинаковой: в течение дня воздух прогреется до +22...+24 градусов, а ночью – охладится до 10-12. На 1-2 градуса теплее и в светлое, и в темное время будет в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях. В Крыму и на севере страны синоптики обещают на пару градусов меньше.

В областях к западу от Винницкой и Житомирской днем может пролиться незначительный или средней интенсивности дождь. На востоке почти незаметные осадки выпадут ночью. Ветер ночью северный, днем юго-восточный, 3-8 м/с.

Опасность на дорогах не выявлена – по всей стране будет “зеленый” уровень. О пожарной опасности также не сообщается.

В Киеве облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут +22...+24°C, ночью – около +9...+11. Скорость ветра – 2-4 м/с.