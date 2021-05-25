Что ожидается на валютном рынке во вторник (Обновлено)

На сегодня запланирован очередной аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ: инвесторам предложат 5 выпусков ценных бумаг со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 месяца, полтора, два и три года.

Если нерезиденты пожелают принять участие в аукционе, они могут начать продавать валюту и тем самым подтолкнут котировки вниз. Если же этого не произойдет, баланс спроса-предложения на рынке сохранится, и тогда котировки безналичного доллара останутся на прежнем уровне.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,40/27,47 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

На наличном рынке ценник на продажу «американца» в столице в понедельник опустился до 27,45-27,46 гривен. Сегодня продажа доллара в столице стартует с 27,46-27,47 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке﻿: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда. В случае, если безналичный доллар опять опустится к годовым минимумам, наличный доллар также продолжит дешеветь.

Евро на рынке FOREX в понедельник совершил еще одну попытку вырасти и поднялся до отметки 1,2228 доллара. Утром вторника евро торгуется в узком диапазоне 1,2211-1,2231 доллара. Наличный евро в столице в понедельник продавали по цене 33,40-33,45 гривен. Сегодня утром евро в Киеве начнут продавать в районе 33,45-33,48 гривны. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Рост евро на FOREX будет компенсироваться снижением цены наличного доллара.

Рубль на мировых рынках в понедельник до 73,40 рублей за доллар. Утром вторника он торгуется в диапазоне 73,40-73,55 рублей за доллар. В Киеве в понедельник наличный рубль продавали по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Сегодня рубль будут продавать по той же цене, но если гривна продолжит укрепление, она вырастет и против российского рубля тоже. Тогда уже к вечеру мы можем увидеть предложения российской валюты по 3,70 гривны за 10 рублей.