Турция отправит в Польшу истребители F-16

Турция отправит истребители F-16 в Польшу в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Лента.Ру.

Политик подчеркнул, что Польша и Турция занимают сильные позиции в Североатлантическом альянсе. Он выступил на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, который посетил Анкару с официальным визитом.

"Мы с удовлетворением встретили отправку Польшей на авиабазу "Инджирлик" морского патрульного самолета и военной миссии", — заявил Эрдоган.

Дуда отметил, что встретится на турецкой авиабазе с польскими военнослужащими 25 мая.

22 мая стало известно, что власти Польши захотели закупить у Турции десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, которые помогли Азербайджану преуспеть в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе.