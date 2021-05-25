Вполне безобидная зевота, которая может возникать на фоне усталости человека или духоты в помещении, может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Слишком частое зевание - повод внимательнее последить за своим состоянием и при необходимости обратиться к врачу, сообщает Российская газета.

Когда зевота является признаком опасных заболеваний?

Зевота может возникать как вполне безобидное явление, когда человек просыпается или наоборот готовится ко сну, - пояснил врач.

Во время зевания широко раскрывается рот, происходит выравнивание кровотока, венозного и артериального. То есть венозный кровоток из головы сбрасывается и улучшается артериальный. Некоторые ученые отмечают, что при этом улучшаются охлаждающие свойства мозга.

Однако это явление не всегда позитивно. Специалисты отмечают, что зевание может возникать у людей после перенесенных инсультов или предшествовать инфарктам. Частая зевота нередко сопутствует хроническому стрессу, переутомлению, недосыпу и свидетельствует о переутомлении нервной системы, в том числе.

Если человек заметил за собой, что зевает все чаще и чаще, то ему стоит проверить состояние сердечно-сосудистой системы. А также пересмотреть свои режимы труда и отдыха.

Врач также пояснил, что в душных помещениях человек может начать зевать не от недостатка кислорода, а от избытка углекислого газа, который подавляет нервную деятельность и стимулирует парасимпатическую нервную систему. У организма возникает желание сбросить венозную кровь и обеспечить приток насыщенной кислородом артериальной крови.