Госстат назвал продолжительность жизни женщин и мужчин в Украине

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2019 году составила 72,01 лет. Для мужчин она составляет 66,92 лет, для женщин – 76,98 лет. Об этом, ссылаясь на ﻿Государственную службу статистики, сообщает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 – для мужчин и 74,82 – для женщин).

Скриншот: Госстат Украины

Всего же за 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек. В 1990 году в Украине было 51 556,5 тысячи постоянных жителей, в 2020 году – 41 732,8 тысячи.

По данным Государственной службы статистики, за 2020 год в Украине умерли 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерли 581 114 человек.

Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человека.