Межбанк: почему растет доллар

На межбанковском﻿ валютном рынке во вторник начал формироваться небольшой дисбаланс между спросом на безналичную валюту и предложением со стороны экспортеров.

Причина, как оказалось, в том, что Госказначейство сегодня уже начало выплаты компенсации НДС, и некоторые представители экспорта не только сняли свои заявки на продажу, но даже решили купить немного валюты на полученную гривну. В ситуацию мгновенно вмешались спекулянты, почувствовавшие, что на спросе можно заработать. Котировки тут же отреагировали ростом: если еще утром сделки шли в районе 27,42-27,43 гривен, то после обеда – уже по 27,47-27,484 гривен.

Наличный доллар пока не успел отреагировать на рост котировок на межбанке. Оптовые обменные пункты в первой половине дня продают наличного «американца» по 27,47-27,49 гривен. Те же немногие, кто выставил ценник на продажу ниже, сообщают об активном спросе: по 27,45-27,46 доллары практически «разметают».

Евро на FOREX воспользовался очередной слабостью американского доллара и поднялся до отметки 1,2261 доллара, установив новый месячный максимум. Всего 87 пунктов отделяют его от годового пика 1,2348. Наличный евро оперативно отреагировал на рост на FOREX и также вырос: еще утром его можно было купить по 33,45-33,48 гривны, а после обеда ценник подпрыгнул до 33,52-33,55 гривен. Впрочем, особым спросом наличная евровалюта похвастать не может.

Рубль продолжает медленное укрепление к американскому доллару. Сегодня он достиг отметки 73,28 рубля за доллар. Цена наличного рубля пока никак не отреагировала на укрепление рубля в мире: в Киеве рубль продолжают продавать по 3,72 -3,75 гривны за 10 рублей.