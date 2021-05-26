В ряд областей вернутся грозы: погода на среду

Циклон, который в большей степени повлияет на погоду в России и скандинавских странах, частично зацепит и Украину, а потому в отдельных областях ожидаются дожди с грозами. Впрочем, в большинстве регионов будет по-летнему сухо и тепло.

В среду, 26 мая, на западе страны прогнозируют в среднем +19...+21°C в течение дня и 11-13 ночью; в Винницкой и Житомирской областях, а также на Киевщине на пару градусов теплее. В остальных регионах в светлое время воздух прогреется до 23-25 с “плюсом”, а ночью охладится до около 12-14. На Херсонщине, Запорожье, Донетчине и Луганщине днем возможно потепление до +27.

Мокрую погоду в связи с приходом циклона могут ждать жители Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей, не исключаются грозы. Ночью осадки могут выпасть по всей Западной Украине. Во всех остальных регионах – ясно или легкая облачность. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

О какой-либо метеорологической опасности не сообщается – по всей стране “зеленый” уровень. В Тернопольской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях фиксируют чрезвычайные риски произвольного воспламенения.

В Киеве гроза, количество осадков среднее. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +19...+21°C, ночью опустятся до +13...+15. Скорость ветра – 2-4 м/с.