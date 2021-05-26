Что ожидается на валютном рынке в среду (Обновлено)

Госказначейство сегодня планирует крупную выплату компенсации НДС экспортерам. В этом случае экспортеры уменьшат предложение валюты, что может подтолкнуть котировки безналичного доллара вверх.

Близость уровня 27,50 гривен подразумевает, что сегодня он будет проверен на прочность. В случае, если уровень устоит, есть шанс опять увидеть снижение котировок безналичного доллара и возобновление укрепления гривны.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 27,45/27,50 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

На наличном рынке ценник на продажу «американца» в столице во вторник опускался до 27,45-27,46 гривен, но к вечеру вырос до 27,48-27,49 гривен. Сегодня продажа доллара в столице стартует с 27,49-27,50 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке﻿: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда. В случае, если безналичный доллар вернется выше уровня 27,50 гривен, наличный доллар будет вынужден пойти за ним.

Евро на рынке FOREX во вторник вырос до отметки 1,2266 доллара. Утром среды евро торгуется в узком диапазоне 1,2240-1,2262 доллара. Наличный евро в столице во вторник продавали по цене 33,50-33,55 гривен. Сегодня утром евро в Киеве начнут продавать в районе 33,53-33,55 гривны. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Если к росту евро на FOREX добавится рост наличного доллара, то цена наличного евро может резко вырасти.

Рубль на мировых рынках во вторник вырос до 73,20 рублей за доллар после сообщения о предстоящей встрече президентов США и России, намеченной на 16 июня. Утром среды он торгуется в диапазоне 73,30-73,60 рублей за доллар. В Киеве во вторник наличный рубль продавали по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Сегодня рубль будут продавать по той же цене. Если же гривна возобновит падение, рубль может подорожать до 3,75-3,77 гривен за 10 рублей.