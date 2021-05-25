Польский ксендз потратил пожертвования прихожан на криптовалюту

В Польше священник использовал средства прихожан для инвестиций в криптовалюту, но потерял все деньги, сообщает НикВести.

Верующие узнали об этом на воскресной мессе. В приходе появился администратор, который рассказал, что прошлый пастырь пошел в отставку. Чтобы погасить задолженность он был вынужден продать свою машину.

"На мессе появился священник, посланный епископом, который сообщил нам, что деньги с приходского счета исчезли. Мы были шокированы, когда выяснилось, что наш приходской священник тратил их без ведома паствы. Очевидно, он тратил свои деньги на азартные игры. Приход небольшой, поэтому сразу встал на ушли", — сообщает один из верующих из прихода св. Иоанна Непомуцкого в Ополе-Славицах.

Прихожане не знают, сколько пропало, но подозревают, что это большие деньги.

"Священник, посланный к нам епископом, сообщил, что приходской священник продаст свою машину, чтобы выплатить хотя бы часть взятой суммы. Мы не знаем, сколько всего было денег", — продолжает прихожанин.

Оказалось, что священнослужитель вложил деньги в криптовалюту для ремонта прихода, однако погорел на мошенниках. Всего он потерял 16 тысяч злотых на спекуляциях с биткоиновой лихорадкой. Информация о финансовых расхождениях дошла до епископа, который уволил незадачливого финансиста из курии.