Общий объем торгов за 24 часа на этой неделе увеличился. В целом, 24-часовой объем торгов увеличился на 7,52%, по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.

На этой неделе 54 из 100 крупнейших проектов увеличили объем 24-часовых торгов, во главе с UST с недельным увеличением на 420,86%.

Объем 24-часовой торговли снизился у 46 проектов, у 26 проектов объем 24-часовой торговли снизился более чем на 20%, в то время как 11 проектов упали более чем на 50%, во главе с ONE со снижением на -77,07%.

Рыночная стоимость 10 ведущих криптовалют снизилась. При этом распределение доли рынка осталось стабильным.

23 мая 2021 года общая рыночная капитализация 10 ведущих криптовалют составила $1382,9 млрд, что на 34,41% меньше, чем на прошлой неделе, что составляет 81,48% от общей рыночной капитализации криптовалют, увеличившись на 0,03% по сравнению с прошлой неделей.

Соотношение рыночной стоимости проекта TOP10 в основном стабильное. Доминирование BTC составило 45,56%, что на 4,18% больше, чем на прошлой неделе. ﻿

Еженедельная инвестиционная деятельность

На этой неделе в индустрии блокчейнов было проведено 2 инвестиционных мероприятия. Hashtagger получил $0,25 млн в виде начальных инвестиций от NGC, CMS, Liquefy Labs и т. д. Простое Vertalo получил $5 млн в виде инвестиций в раунд A от Wedbush Capital, Coinbase, Tezos Foundation и т. д.