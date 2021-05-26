Беларусь отменила полеты в Украину до 25 августа

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года. Об этом, ссылаясь на сайт авиакомпании, сообщает Интерфакс-Украина.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года", – сообщили в "Белавиа".

Кроме того, 25 мая также были отменены ночные рейсы: B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40).

"Пассажиры, у которых были приобретены билеты на указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов", – подчеркнули в авиакомпании.

Срок действия билетов, согласно информации "Белавиа", составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.