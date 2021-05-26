Выплаты при рождении ребенка увеличат

Начиная с 2022 года, в Украине может увеличиться размер пособия при рождении ребенка, который не пересматривался еще с 2014 года. Кабинет министров в среду, 26 мая, одобрил соответствующий законопроект, который разработали в Министерстве социальной политики, сообщает Обозреватель.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проектом документа предлагается увеличить выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Сейчас размер госпомощи украинским семьям при рождении ребенка составляет 41 280 грн, сразу выплачивается 10 320 грн, а остальные деньги семья получает в течение 36 месяцев равными частями (по 860 грн ежемесячно). Таким образом, в случае принятия законопроекта в Верховной Раде, прибавка к помощи составит почти 10 тыс. грн.

В частности, документом предлагается:

с 2022 года при рождении первого и каждого последующего ребенка оказывать помощь в размере 50 тыс. грн. Единовременная выплата будет составлять 25% от суммы (12 500 грн), а остальные деньги будут выплачивать в течение следующих 36 месяцев равными частями (1 041 грн);

с 2023 года проводить ежегодную индексацию выплат (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

Если проект Закона будет поддержан народными депутатами, то автоматически увеличится и выплата в случае усыновлении ребенка, ведь она устанавливается на уровне размера помощи при рождении. Кроме того, в законопроекте остается помощь в виде "пакета малыша", который полагается в течение 30 дней после родов.