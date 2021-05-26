Межбанк: доллар продолжает расти

Снижение предложения валюты от экспортеров, которым вчера начали выплаты компенсации НДС, способствовало росту дисбаланса между спросом и предложением на межбанковском валютном рынке﻿.

Как следствие, котировки безналичного доллара сегодня преодолели уровень 27,50 гривен и устремились вверх, достигнув к началу обеденного перерыва 27,57 гривен на покупке и 27,58 гривен на продаже. Часть покупателей, будучи не готова брать валюту по таким ценам, решила выждать и сняла свои заявки. Те же, кто срочно нуждался в валюте, был вынужден покупать ее по цене от 27,55 гривен и выше.

Вслед за безналичным пошел вверх и ценник на наличный доллар. Еще утром доллар в столице предлагали по 27,49-27,50 гривен. Когда на межбанке начался рост, оптовые обменные пункты дружно начали переставлять цифры в сторону роста. К обеду доллар на киевских оптах отдавали не дешевле 27,54-27,55 гривен, а более мелкие обменные пункты даже попытались ставить 27,57-27,60 гривен. Впрочем, спроса по таким ценам у них не было, и после обеда ценники там, где они были слишком задраны, начали пересматривать в сторону понижения.

Рост евро на FOREX, наблюдавшийся в понедельник и вторник, сегодня перешел в коррекционное снижение: с 1,2263 евро опустился до отметки 1,2227 доллара, и похоже, что он может подешеветь еще сильнее. Это снижение было компенсировано ростом наличного доллара, в итоге, наличный евро сегодня в первой половине дня торговался относительно стабильно в пределах 33,55-33,60 гривен. Попытки продать евро дороже успеха не имели.

Российский рубль уже отработал полученный вчера позитив от новости о встрече президентов США и России и сегодня опять начал плавное снижение к американскому доллару, опустившись в первой половине дня до 73,65 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Украине абсолютно не реагирует на колебания рубля в мире: в Киеве его продолжают продавать по 3,72 -3,75 гривны за 10 рублей.