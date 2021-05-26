В Украине ожидаются сильные дожди: какие области затронет

Для многих областей завтрашний день выдастся крайне дождливым. По словам синоптиков, циклон пройдет через Украину как бы по диагонали, обеспечив в отдельных местах ливни. На температуру воздуха осадки повлиять не должны.

В четверг, 27 мая, в западных регионах в течение дня ожидается +21...+23 градуса, ночью – от 7 до 10. В крайних Житомирской и Винницкой несколько теплее – 23-25 в светлое время и до +15 в темное. На Киевщине, Черниговщине и Сумщине прогнозируют около 22-24° днем и 12-14 ночью. В центре страны термометры покажут 24-26 с “плюсом” на протяжении дня и 13-15 после захода солнца. Во всех южных и восточных областях потеплеет до +27 в светлое время, а в темное воздух охладится до 13-15.

Грозы стоит ждать жителям северных регионов, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей. Особенно сильные ливни должны пролиться на Киевщине, Житомирщине и Виннитчине. В остальных областях осадков быть не должно. Ветер южный, 5-10 м/с, на территориях, охваченных циклоном, возможны порывы до 15-20 м/с.

В связи с непогодой в северных, части центральных и западных областей будет введен Ⅰ (желтый) уровень опасности.

В Тернопольской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму отмечают чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве обещают дождь с грозой и, возможно, градом. Днем температура поднимется до +22...+24°C, ночью опустится до +12...+14. Скорость ветра – 2-3 м/с.