В Британии прохожие наткнулись на тонну кокаина
На пляже графства Восточный Сассекс в Британии прохожие наткнулись почти на тонну кокаина, стоимостью 80 млн фунтов стерлингов (более 3 млрд гривен, сообщает Страна.ua.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.
Вещество находилось в водонепроницаемых пакетах, прикрепленных к спасательным жилетам. Прохожие проинформировали местную полицию о находке. Власти начали проводить расследование.
Взятые образцы показали положительный результат на кокаин. Теперь запланирована полная криминалистическая экспертиза.
Обнаруженные 960 килограммов кокаина на черном рынке в денежном эквиваленте приблизительно равны 113,3 миллиона долларов. Предполагается, что кокаин прибыл в Британию из Южной Америки.