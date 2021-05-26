Что ожидается на валютном рынке в четверг

Сегодня на межбанковском﻿ валютном рынке продолжился рост котировок безналичного доллара. При этом объем заключаемых сделок снизился по сравнению со вчерашним днем.

Как стало известно порталу «Курс Украины﻿», сегодня Госказначейство продолжило крупные выплаты компенсации НДС: экспортерам были отправлены еще 5,2 млрд гривен. В общей сложности, за два дня они получили более 6 млрд гривен и существенно сократили предложение валюты на межбанковском валютном рынке. Ситуацией не преминули воспользоваться спекулянты: в условиях нехватки валюты они начали скупать все более дешевые предложения, разгоняя курс. В итоге, ценник на покупку сегодня поднимался до 27,57 гривен, а на продажу – до 27,58 гривен.

К закрытию торгов среды выросли на 6 копеек на покупке и 6,4 копейки на продаже по сравнению с закрытием вторника.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,46/27,55 (покупка/продажа).

Торги среды открылись шире, чем во вторник: спрэд на открытии составил 9 копеек. Долгое время продавцы и покупатели выжидали, не желая уступать друг другу. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,49 гривен прошла лишь в 10:13. Вскоре стало ясно, что сегодня дешевой валюты не будет, и котировки поползли вверх, достигнув в 12:13 максимальных дневных значений: 27,57 гривен на покупке и 27,58 гривен на продаже. Часть покупателей решила выждать и сняла свои заявки, перенеся их на завтрашний день. После того, как рост котировок прекратился, спекулянты, утром скупавшие валюту, начали ее продавать, и цены несколько снизились по сравнению с максимальными.

Котировки закрытия – 27,54/27,559 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 6,55 млн по сравнению с понедельником и составил 102,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,5356 гривен.

Официальный курс доллара на 27 мая установлен на отметке 27,5461 гривен за доллар, рост на 9,08 копеек.

Официальный курс доллара на 27 мая установлен на отметке 27,5461 гривен за доллар, рост на 9,08 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,2217 . Сегодня евро начал коррекцию после двухдневного роста и опустился до отметки 1,2215 доллара.

Российский рубль сегодня совершает резкие движения между уровнями 73,30 и 73,70 рублей за доллар. Состоянием на 18:00 рубль торгуется в диапазоне 73,56-73,62 рубля за доллар. Стоимость наличного рубля в Киеве остается неизменной на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей с конца прошлой недели.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

В понедельник 31 мая, в связи с празднованием в США Дня памяти, торговля по доллару на украинском межбанковском валютном рынке будет проводиться по схеме ТОМ, что абсолютно не подходит для последнего дня месяца. Поэтому банковские клиенты будут стараться закончить все свои операции в оставшиеся два дня – четверг и пятницу. Основная нагрузка придется на четверг. Из-за увеличения количества операций на межбанке возможны резкие колебания. Предложение валюты уменьшится, а значит, покупатели будут вынуждены брать по той цене, которую им предложат. Это подтолкнет вверх котировки безналичного доллара, которые завтра могут дойти до 27,60 гривен.

Наличный доллар к вечеру среды подорожал до 27,53-27,54 гривен по сравнению с утренними ценами 27,49-27,50 гривен, и если завтра рост на межбанке продолжится, ценник могут поднять еще на 2-3 копейки. Более существенный рост наличного «американца» - маловероятен.

Коррекция евро на FOREХ, начавшаяся сегодня, вполне может продолжиться и завтра. В этом случае наличный евро будет пристально смотреть за наличным долларом: если тот продолжит расти, цена наличного евро останется на текущем уровне 33,60-33,65 гривны. Если же наличный доллар прекратит рост или немного снизится, наличный евро может подешеветь до 33,50-33,55 гривен.

Неизменной, как и в предыдущие дни, останется цена российского рубля: 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. При этом возможно появление небольших объемов на продажу по более низким ценам; но это будет скорее приятное исключение, не влияющее на общую стабильную картину.