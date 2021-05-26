В AstraZeneca сравнили статистику смертности с Pfizer

Количество смертей после применения вакцины от коронавируса Pfizer в шести европейских странах значительно больше, чем после прививки от AstraZeneca, сообщает Лента.Ру.

Об этом говорится на внутреннем докладе шведско-британской фармкомпании.﻿ Так, во Франции зарегистрировано 45,3 смерти на миллион примененных доз вакцины Pfizer и 17,9 смерти от вакцины AstraZeneca. В Германии 29,9 и 6,5 соответственно, в Британии 20,7 и 24,2, в Норвегии 164,3 и 44,6, в Австрии 47,5 и 7,5, в Италии - 10,9 и 7,3 соответственно.