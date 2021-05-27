Британцы рекордно обеднели

Уровень бедности британских семей достиг рекордного значения в этом столетии. Траты работающего населения Великобритании сильно увеличились из-за стремительного роста арендной платы и расходов на детей, сообщает Лента.Ру.

По оценке Института исследований государственной политики (IPPR), уровень бедности работающих семей вырос с 13 процентов в 1996 году до 17,4 процента в марте 2020, самого большого показателя с начала века. Рост бедности аналитики объяснили четырьмя факторами: увеличением стоимости жилья, медленным повышением зарплаты, высокой арендной платой, которая несопоставима по размеру с социальными пособиями, дороговизной услуг по уходу за детьми.

Работающие семьи все чаще вынуждены брать кредиты, чтобы экономить, вести нездоровый образ жизни. По данным IPPR, семьи, которые не в состоянии приобрести собственное жилье, пострадали значительнее, чем владельцы недвижимости, так как плата за аренду в последние 25 лет выросла в 1,5 раза, что гораздо больше инфляции. По данным, собранным до коронавируса, сильнее всего бедность некоторых семей проявляется в Лондоне, Уэльсе и на севере Англии.

Самыми малоимущими оказались семьи с тремя и более детьми. Таких более 42 процентов в общем количестве бедных семей.

«Каждая шестая семья не сводит концы с концами. При том, что ее члены работают», — отметил британский специалист, который работает с начислением пенсий и пособий.

Черта бедности определяется как 60 процентов от медианного дохода (срединное значение, выше которого находятся доходы 50 процентов населения, а у другой половины населения — ниже) семей. В 2018-2019 годах малоимущими в Великобритании считались одинокие люди с недельным доходом ниже 147 фунтов стерлингов (15 269 рублей), пары с двумя маленькими детьми и заработком в 354 фунтов стерлингов (36 755 рублей) в неделю.