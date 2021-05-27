Стала известна сумма контракта между КрАЗом и США

Американцы за три года закупят до 1000 машин, сообщает Кременчук оперативний.

Заказчиком выступила компания «US21 Inc.» (Фэрфакс, штат Вирджиния, США), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

Подробности контракта не разглашаются, но из публикаций в отечественных и зарубежных СМИ мы узнали, что общая сумма трехлетнего контракта составляет 53 млн. долларов США.

Судя по всему, американцы намерены закупить грузовики КрАЗ-5233ВЕ Спецназ. Это самые современные армейские бортовые грузовики, вставшие на конвейер еще в далеком 2008 году. Машина способна брать на борт 6 тонн груза и обладает неплохой энерговооруженностью – при мощности мотора в 300–400 л. с. Спецназ способен на шоссе разогнаться до 120 км/ч.

Можно примерно подсчитать количество закупаемых машин. В 2014 году КрАЗ-Спецназ стоил порядка 52 тыс. долларов. За семь лет стоимость грузовика в долларовом эквиваленте если и изменилась, то не кардинально. С учетом общей суммы контракта в 53 млн долларов, можно предположить, что США за три года закупит до 1000 грузовиков.