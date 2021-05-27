Новые правила предоставления субсидий: кто не получит выплат

С 1 мая 2021 года в Украине изменились правила предоставления субсидий. Отныне, чтобы не потерять выплаты, ваши покупки, например, не должны превышать более 50 тыс. грн. Также нужно проверить свой автомобиль, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в разъяснении на сайте Министерства социальной политики Украины.

Кто же не получит субсидии?

В Минсоцполитики объяснили, что украинцы рискуют потерять право на субсидии, если:

осуществили покупку квартиры, земельного участка, транспортного средства (кроме мопеда или прицепа), товаров долгосрочного использования на сумму более 50 тысяч гривен единовременно в течение года, предшествующего году обращения за субсидией;

(кроме мопеда или прицепа), товаров долгосрочного использования на сумму более 50 тысяч гривен единовременно в течение года, предшествующего году обращения за субсидией; имеют банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;

в сумме более 100 тысяч гривен; осуществили куплю-продажу валюты и банковских металлов в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;

в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен; декларируют отсутствие дохода и находились за границей более 60 дней , за исключением пребывания на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;

, за исключением пребывания на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком; имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате алиментов более трех месяцев;

и по оплате алиментов более трех месяцев; владеют авто , которому менее 5 лет с даты выпуска;

, которому менее 5 лет с даты выпуска; имеют два и более автомобиля , которым нет 15 лет с даты выпуска;

, которым нет 15 лет с даты выпуска; не имеет доходов и при этом нигде не учились, не работали, не имели статуса безработного.

Также в выплате откажут гражданам, которые не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период.