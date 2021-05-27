Вырос спрос на недвижимость: квартиры дорожают

В последние три года рынок недвижимости находится на стабильном уровне с тенденцией к постепенному росту. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, сообщает UBR.

Так, по данным Министерства юстиции Украины в I квартале 2019 было совершено 87 279 операций с недвижимым имуществом, а в этот же период в 2020 и 2021 годах – 95 509 и 111 276 транзакций соответственно.

"Можно утверждать, что количество сделок за последние три года ежегодно растет", - подчеркнул эксперт.

Такая тенденция, по мнению Юрия Питы, связана с тем, что недвижимость остается достаточно стабильным и надежным объектом инвестирования.

"Недвижимость всегда была надежным и понятным объектом инвестирования, как для сохранения инвестиций, так и для их приумножения. Следовательно, стоимость недвижимости в ближайшей перспективе будет расти", – прогнозирует он.

Эксперт также отметил, что в 2020 году почти 68% сделок на вторичном рынке Украины заключались без торга по стартовой цене, с которой риелторы выходили на рынок. В то же время в 2019 году этот показатель был на уровне 71%.

Глава АСНУ рассказал, что срок экспозиции с момента выхода на рынок объекта до момента его продажи в большинстве случаев составляет месяц, что говорит о достаточном интересе к недвижимости со стороны покупателей.

"В 2021 году по всем признакам данная тенденция будет сохранена", – отметил он.

Пита обратил внимание на то, что разница в стоимости социального жилья (малогабаритных квартир советской эпохи площадью до 35 м2) в крупнейших городах Украины достигает $1000/ м2.

Самое дорогое социальное жилье расположено, конечно же, в Киеве – тут "метр" обойдется в $950-1000. Наименьшая цена по стране в Днепре – $500-550/м2.

В то же время в Харькове стоимость социального жилья составляет $550-570/м2, во Львове – около $800/м2, а в Одессе – $700-750/ м2.

По мнению эксперта, в 2021 году рост цен на такое жилье составит в среднем 5-7%.