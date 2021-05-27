Война провайдеров и олигархов: АМКУ дал медиагруппам отсрочку

Антимонопольный комитет (АМКУ) не начал расследование по заявлению "Ланета", обвинившего четыре крупнейшие медиагруппы Украины в картельном сговоре, сообщает UBR.

Интернет-провайдер сообщил, что ведомство запросило у него дополнительные доказательства "о нарушениях медиагруппами антимонопольного законодательства" .

Сооснователь "Ланет" Виктор Мазур заявил, что компания пока не ответила на запрос АМКУ, содержащий "очень много вопросов".

Основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская назвала действия АМКУ "странными". По ее словам, "Ланет" предоставил достаточно аргументов для начала расследования против 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и "Медиа Группы Украина".

"Тем более это признал и сам АМКУ, дав рекомендации медиагруппам воздержаться от поведения, которое ведомство сочтет нарушением антимонопольного законодательства", – подчеркнула она.

По ее оценкам, медиагруппы рекомендации АМКУ проигнорировали и не выполнили решения ведомства.

"Комитет вместо того, чтобы начать с этих оснований процесс и говорить уже с олигархическим телевидением языком санкций – тянет время", – констатировала госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах Загребельская.

Она объяснила действия Антимонопольного комитета позицией офиса главы государства, "от которого АМКУ сейчас полностью зависит".

"Президент почему-то говорит о каких-то антиолигархических законах, но воздерживается от возможности применять против злоупотреблений монополий олигархов уже те законы, которые есть, и позволяющие существенно ограничить их влияние", – подчеркнула Агия Загребельская.