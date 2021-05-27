Как закрепить за собой номерной знак на авто в Украине

В Украине при продаже автомобиля можно закрепить за собой номерной знак нового образца на хранение. Для этого нужно написать заявление в сервисном центре Министерства внутренних дел и платить за услугу 3,60 грн за сутки, сообщает Обозреватель.

Перезакрепить свой автономер на следующую машину можно, если он соответствует государственному образцу. Об этом информирует Главный сервисный центр МВД в Facebook﻿.

В то же время там отметили, что передать при продаже автомобиля свой номерной знак другому лицу невозможно. Даже если это ваш родственник. Также не предусмотрено перемещение номерных знаков, находящихся на хранении, между сервисными центрами МВД.

Кроме того, если вовремя не оплатить хранение номерного знака, то его утилизируют.