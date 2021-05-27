Нацполиция будет ездить на новых автомобилях

Новые седаны разбавят автопарк, состоящий из Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid и Toyota Prius, сообщает Автоцентр.

Автовозы с автомобилями Toyota Corolla в ливреях Национальной полиции Украины заметили в Киеве. По всей вероятности, в поле зрения фотографов попала часть автомобилей из партии, информация о закупке которой опубликована на портале ProZorro. Речь идет о 70 автомобилях Тойота Королла, приобретенных в мае 2021 года: 40 машин по цене 565,2 тыс. грн и 30 штук – по 516,1 тыс. грн.

Новые автомобили полиции разнообразят служебный автопарк, состоящий в основном из Toyota Prius, Mitsubishi Outlander и Skoda Rapid. Не так давно в нем начали появляться Renault Logan и Duster. Так, в мае этого года Национальная полиция закупила 300 Рено Дастер по 560 тыс. грн за единицу.

Купить Тойота Королла в Украине гражданский автомобилист может от 557,8 тыс. до 761,8 тыс. грн. Для нашего рынка автомобиль комплектуют 1,6-литровым бензиновым двигателем, сопряженным с механической или автоматической коробкой передач. Также доступна Toyota Corolla гибрид с силовой установкой на базе 1,8-литрового ДВС и автоматической коробкой передач.